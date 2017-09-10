Toyota Camry с полным приводом: стали известны цены

Автомобиль оказался дороже всего на 92 тысячи рублей, что для такого седана некритично.

Материалы по теме Полноприводная Toyota Camry — новые подробности

Цены на автомобили все чаще публикуются накануне старта продаж, хотя вся техническая информация о новинке уже известна. Так произошло и с полноприводной Toyota Camry, представленной еще в начале ноября 2019 года. В США ее начинают продавать в марте.

Мы писали, что седан получил продвинутую систему полного привода, устанавливаемую также на кроссовер RAV4, иную заднюю подвеску, которую пришлось адаптировать под Camry, бензобак другой формы и многое другое. Казалось, что доплата за все эти изменения должна составить пару сотен тысяч рублей, но на деле все вышло не так.

Согласно объявлению компании Toyota, минимальная стоимость полноприводной Camry в США составит 26 370 долларов (около 1,73 млн рублей), а в самой дорогой комплектации седан без опций стоит 31 405 долларов (около 2,06 млн рублей). Во всех комплектациях разница в цене между переднеприводными и полноприводными версиями составляет 1400 долларов или, в переводе на российские деньги, менее 92 000 рублей.

Переднеприводная Toyota Camry в России с тем же 2,5-литровым мотором обходится минимум в 1 756 000 рублей, а значит полноприводная версия могла бы продаваться по цене от 1 848 000 рублей. Эту сумму можно назвать приемлемой для рынка, если учесть, что, например, полноприводный седан Subaru Legacy стоит у нас от 2 369 000 рублей.

Вопрос только в том, решит ли компания Toyota расширить географию продаж Camry AWD, привезя ее в нашу страну, где автомобили бренда ценятся весьма высоко и пользуются большим спросом даже в условиях спада рынка.

Пока же в России из особенных предлагается стилизованная версия Camry — S-Edition.

Фото: Toyota