Сегодня, в 15:18 Toyota Camry с полным приводом: стали известны цены Автомобиль оказался дороже всего на 92 тысячи рублей, что для такого седана некритично.
Материалы по теме
Цены на автомобили все чаще публикуются накануне старта продаж, хотя вся техническая информация о новинке уже известна. Так произошло и с полноприводной
Toyota Camry, представленной еще в начале ноября 2019 года. В США ее начинают продавать в марте.
Мы писали, что седан получил продвинутую систему полного привода, устанавливаемую также на кроссовер
RAV4, иную заднюю подвеску, которую пришлось адаптировать под Camry, бензобак другой формы и многое другое. Казалось, что доплата за все эти изменения должна составить пару сотен тысяч рублей, но на деле все вышло не так.
Согласно объявлению компании
Toyota, минимальная стоимость полноприводной Camry в США составит 26 370 долларов (около 1,73 млн рублей), а в самой дорогой комплектации седан без опций стоит 31 405 долларов (около 2,06 млн рублей). Во всех комплектациях разница в цене между переднеприводными и полноприводными версиями составляет 1400 долларов или, в переводе на российские деньги, менее 92 000 рублей.
Переднеприводная
Toyota Camry в России с тем же 2,5-литровым мотором обходится минимум в 1 756 000 рублей, а значит полноприводная версия могла бы продаваться по цене от 1 848 000 рублей. Эту сумму можно назвать приемлемой для рынка, если учесть, что, например, полноприводный седан Subaru Legacy стоит у нас от 2 369 000 рублей.
Вопрос только в том, решит ли компания
Toyota расширить географию продаж Camry AWD, привезя ее в нашу страну, где автомобили бренда ценятся весьма высоко и пользуются большим спросом даже в условиях спада рынка. Пока же в России из особенных предлагается стилизованная версия Camry — S-Edition. Фото: Toyota
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter