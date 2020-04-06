На печатное издание журнала «За рулем» можно подписаться не выходя из дома и не нарушая режим самоизоляции.

В условиях пандемии коронавируса не стоит лишать себя удовольствия читать настоящие журналы, находясь в самоизоляции или на карантине. Чтобы оформить подписку на печатное издание «За рулем», не нужно даже выходить из дома. Это можно сделать онлайн и получать журнал на любой указанный адрес.

Оформить подписку на журнал «За рулем» можно двумя способами: на сайте Podpiska.Pochta.ru или в мобильном приложении Почты России.

Чтобы подписаться на печатное издание на сайте Podpiska.Pochta.ru, нужно:

найти журнал «За рулем» в базе газет и журналов;

выбрать способ доставки;

ввести свои данные (адрес доставки и ФИО);

выбрать период подписки;

пройти простую процедуру регистрации или авторизоваться на сайте;

оплатить заказ онлайн.

Чтобы оформить подписку на печатное издание через мобильное приложение Почты России нужно:

в правом нижнем углу экрана выбрать раздел «Еще»;

нажать на строчку «Подписка на журналы и газеты»;

выбрать журнал «За рулем» в базе изданий, найдя его по алфавиту или через поиск по названию;

выбрать способ доставки;

ввести свои данные (адрес доставки и ФИО);

выбрать период подписки.

оплатить заказ.

Фото: depositphotos.com