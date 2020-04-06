Сегодня, в 17:00 В самоизоляции — подпишись на журнал «За рулем» онлайн На печатное издание журнала «За рулем» можно подписаться не выходя из дома и не нарушая режим самоизоляции.
В условиях пандемии коронавируса не стоит лишать себя удовольствия читать настоящие журналы, находясь в самоизоляции или на карантине. Чтобы оформить подписку на печатное издание «За рулем», не нужно даже выходить из дома. Это можно сделать онлайн и получать журнал на любой указанный адрес.
Оформить подписку на журнал «За рулем» можно
двумя способами: на сайте Podpiska.Pochta.ru или в мобильном приложении Почты России. Чтобы подписаться на печатное издание на сайте Podpiska.Pochta.ru, нужно: найти журнал «За рулем» в базе газет и журналов; выбрать способ доставки; ввести свои данные (адрес доставки и ФИО); выбрать период подписки; пройти простую процедуру регистрации или авторизоваться на сайте; оплатить заказ онлайн. Чтобы оформить подписку на печатное издание через мобильное приложение Почты России нужно: в правом нижнем углу экрана выбрать раздел «Еще»; нажать на строчку «Подписка на журналы и газеты»; выбрать журнал «За рулем» в базе изданий, найдя его по алфавиту или через поиск по названию; выбрать способ доставки; ввести свои данные (адрес доставки и ФИО); выбрать период подписки. оплатить заказ. Фото: depositphotos.com
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