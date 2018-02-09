Система умной парковки Hyundai дала сбой

В результате некорректной работы автономного парковщика Smaht Pahk компания Hyundai отзывает почти 12 тысяч автомобилей.

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Компания Hyundai объявила отзыв 11 870 автомобилей, включая седаны Sonata и кроссоверы Nexo, у которых умный парковщик работает со сбоями.

У системы Smaht Pahk от Hyundai, по-видимому, есть небольшой недостаток, который может привести к аварии: автомобиль не останавливается в нужный момент и продолжает движение, что может привести к аварии. Благодаря невысокой скорости сбой не представляет опасности для жизни людей.

Для устранения неисправности Hyundai скорректировал программное обеспечение, заменив часть его кода, и намерен переустановить его на отзываемых в США автомобилях.

Система Smaht Pahk стала одной из главных особенностей нового Hyundai Sonata, которой в рекламе было уделено немало внимания:

Новая Sonata, попавшая под отзыв в США, продается и в России по цене от 1 524 000 рублей.

Такой же купеобразный кузов получил и седан Elantra нового поколения, продажи которого скоро должны начаться в России.

Фото, видео: Hyundai