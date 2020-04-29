Четырехдверное купе появилось в конфигураторе на сайте представительства BMW в России.

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В базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС) появились патентные изображения обновленного BMW 2-й серии Gran Coupe. Четырехдверное купе было представлено на автосалоне в Лос-Анджелесе в конце прошлого года.

Сегодня дилеры BMW предлагают дорестайлинговый BMW 2-й серии Gran Coupe по цене от 2 090 000 рублей. К слову, конкурирующий с моделью Mercedes-Benz CLA стоит в России на полмиллиона дороже.

Автомобиль на изображениях имеет очерченную хромом решетку радиатора с вертикальными ребрами и черный воздухозаборник в бампере. Сзади видны два патрубка выхлопной системы. Также изменилось местоположение воздуховодов вентиляции задних колесных арок и узких горизонтальных светоотражателей.

BMW 2-й серии Gran Coupe построено на платформе UKL2, которая используется в новом поколении BMW 1-й серии, а также в кроссоверах X1, X2 и Mini Countryman. Таким образом, купе может быть как переднеприводным, так и полноприводным.

Обновленное купе скоро поступит в продажу. Об этом говорит то, что его изображения появились в конфигураторе на сайте производителя. Однако пока в разделе, посвященном модели, представлена дорестайлинговая версия.

Обновленный BMW Gran Coupe 2-й серии: скоро в продаже Четырехдверное купе появилось в конфигураторе на сайте представительства BMW в России. Обновленный BMW Gran Coupe 2-й серии: скоро в продаже

BMW также готовит к выходу обновленное кросс-купе X2.

Фото: ФИПС, принт-скрины сайта BMW