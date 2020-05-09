Эхо войны: смотрим и слушаем, как заводятся танки

В подборку попали принимавшие участие в войне американский M4 Sherman, немецкий Tiger II и, конечно же, советский T-34.

Редко кому в современной мирной жизни приходится увидеть и, тем более, услышать, как работают боевые машины, если только не иметь ввиду компьютерные игры. Автор Youtube-канала Cars and Engines выложил видео, где собрал нарезку с кадрами того, как запускаются танковые двигатели. Звуки «холодного» запуска, как и само зрелище, завораживают. Все видеофрагменты сняты в наше время, а фигурирующая в них техника — времен Второй мировой войны и послевоенного времени.

В подборку попали принимавшие участие в войне американский M4 Sherman, немецкий Tiger II и, конечно же, советский T-34. Кроме того, можно посмотреть и послушать танки, разработанные и выпущенные в СССР в послевоенное время — ИС-3 и Т-54. Самый «молодой» фигурирующий в видео танк — это западногерманский Leopard 2, разработанный в 1979-м и использующийся в армии по сей день.

Кадры сопровождаются английскими субтитрами — в короткой текстовой выжимке даны главные факты о каждом из «героев» видео.

Мы подготовили собственные материалы о героической технике Великой отечественной войны, грузовиках ГАЗ-ААА и ЗИС-6.

Фото: скриншот Youtube, канал Cars and Engines