АВТОВАЗ (похоже) готовит большой автомобиль

На опубликованном предприятием видео заметна незнакомая модель, накрытая чехлом.

На опубликованном на днях видео, посвященном испытаниям автомобилей, видно несколько накрытых чехлами автомобилей. Один из них, стоящий справа за другой машиной, явно больше любой из существующих моделей Лады.

Судя по формам и габаритам, это может быть минивэн того же класса, к которому принадлежат Volkswagen Multivan, Opel Zafira Life или Peugeot Traveller. Новинка Лады имеет такую же прямоугольную форму, и не исключено, что модель получит семи- или восьмиместный салон. Также непонятная новинка может оказаться и кроссовером. Можно предположить, что машина стоит на тележке, но все равно ее формы и ширина необычны для уже знакомых моделей АВТОВАЗа. Не исключено, что это — изучаемая инженерами иномарка.

Кстати, согласно планам АВТОВАЗа, до 2027 года предприятие выпустит семь новых моделей, но среди них нет ничего подобного, только компакты классов B и C: B Segment1, B Family, Compact SUV1, Lower C Segment, Compact SUV2, New B Segment1 и New B family.

Лада Веста получит новую, полностью цифровую панель приборов.

Фото, видео: YouTube