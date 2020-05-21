Рвутся подушки: в России отзывают новые BMW 2 серии

Когда подушка срабатывает в момент столкновения, она может разорваться — и, таким образом, не обеспечить достаточного удерживающего усилия.

Российской сервисной кампании будет подвергнут 61 автомобиль BMW 2 серии, а именно бензиновые BMW 218i Gran Coupe (серия F44), изготовленные с февраля по март 2020 года. Соответствующее сообщение появилось на сайте Росстандарта. Причиной отзыва в очередной раз послужили подушки безопасности — на новых «двойках» BMW проблема кроется в водительской.

Согласно сообщению, когда подушка срабатывает в момент столкновения, она может разорваться — и, таким образом, не обеспечить достаточного удерживающего усилия. Помимо этого, утечка горячих газов пиропатрона может привести к травмированию лица. Российский офис BMW известит владельцев автомобилей, попадающих под отзыв, о необходимости визита на сервис.

Выяснить это можно и самостоятельно, воспользовавшись одним из способов, приведенных на сайте Росстандарта. На сервисе владельцев ждет бесплатная замена проблемной подушки на новую.

На днях еще целый ряд кроссоверов, седанов и купе BMW были отозваны по причине, связанной с пассивной безопасностью — преднатяжители ремней могут не сработать.

Фото: BMW