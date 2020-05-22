Сегодня, в 11:38 Кто ж так помогает: вытащили из одной канавы — свалили в другую (видео) Форд Мустанг умудрился дважды за час улететь с дороги: сначала из-за ошибки водителя, а потом из-за того, что его не оказалось за рулем.
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На видео не показано, как
Ford Mustang оказался в первой канаве, хотя, если судить по мокрому асфальту и тому, что авария произошла в повороте, автомобиль занесло, а водитель не справился с управлением.
Один из пикапов, остановившихся, чтобы помочь, легко вытянул машину из кювета, но так же легко уронил маслкар в другую канаву, на противоположной стороне дороги.
Можно было бы обвинить во всем водителя Мустанга, который не вывернул колеса в нужную сторону, но, если вы внимательно посмотрите концовку видео, то заметите бегущего владельца автомобиля в красной футболке. То есть в машине во время спасательной операции никого не было.
Добровольные помощники, видимо, решили, что Мустанг сам вывернет колеса в нужную сторону и остановится на дороге.
Другой, еще более забавный пример водительского мастерства, при заезде в гараж, вы можете найти здесь. Фото, видео: YouTube
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