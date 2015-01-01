У футболиста Александра Кержакова отобрали внедорожник

Машина уйдет с молотка, чтобы погасить многомиллионный долг спортсмена по алиментам.

Из-за долгов по алиментам первой жене Марии Головой, с которой у бывшего футболиста «Зенита» есть дочь Дарья, судебные приставы изъяли у Александра Кержакова Lexus GX. Планируется продать машину примерно за 2,38 млн рублей.

Всего же известный футболист задолжал первой семье 7 млн рублей — при разводе в 2015 году суд назначил алименты в размере 300 тысяч рублей в месяц. В начале 2019 года футболист был должен первой жене почти в два раза больше — около 13,5 млн рублей.

После завершения карьеры в «Зените» и переходе на тренерскую работу в юношескую сборную России, доходы Александра Кержакова значительно сократились. Кроме того, он должен выплачивать алименты и третьей жене Милане Тюльпановой — шестую часть своего заработка. Второй жене Екатерине Сафроновой Александр алименты не платит, так как забрал общего сына себе и лишил ее права видеться с ребенком.

Об автомобилях других известных спортсменов вы можете узнать здесь.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС