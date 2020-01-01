Остановлены продажи Kia Seltos. Найдена проблема!

Причиной стал конструктивный дефект кроссоверов.

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Компания Kia вынуждена приостановить продажи в России нового кроссовера Kia Seltos. Ориентировочно, выдача уже купленных машин и запрет на продажи продлятся несколько недель и будут сняты в июле, но дата не называется.

В письме дилерам представительство указало, что запрет распространяется на комплектации Classic, Comfort, Luxe и Style, в которых нет системы пуска мотора с кнопки — они заводятся ключом. Об этом сообщает Киа Селтос клуб. Таким образом, машин в комплектациях Prestige, Premium и Premium+ запрет не касается.

Причиной остановки продаж мог стать конструктивный дефект Kia Seltos, а именно неисправность механизма блокировки руля после выключения зажигания. Не исключено, что вскоре компания Kia объявит отзывную кампанию.

Первые толковые отзывы владельцев о Селтосе вы найдете здесь.

Фото: Kia