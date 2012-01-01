В ее основе — информационно-развлекательная матрица третьего поколения VW Group с большим количеством настроек. Она будет ставиться на Superb, Kodiaq, Karoq.

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Новая мультимедийная система получит цифрового голосового помощника Лауру (Laura), интернет-радио и беспроводную технологию SmartLink, онлайн-персонализацию и многое другое.

Кроме того, автомобили будут оснащаться современными разъемами USB-C вместо старых портов USB-A, а слот USB-C над зеркалом заднего вида можно будет использовать для подключения дополнительного оборудования.

Благодаря встроенной SIM-карте все информационно-развлекательные системы Skoda (кроме той, которая оснащается 6,5-дюймовым сенсорным экраном, то есть начального уровня) будут иметь постоянное подключение к интернету.

Примечательно то, что голосовой помощник Laura понимает 15 языков и может обрабатывать «свободно произносимые предложения на чешском, английском, немецком, французском, итальянском и испанском языках».

Среди полезных приложений есть новостные и дающие прогноз погоды в том или ином регионе. Кроме того, при заказе навигации Columbus покупатель получит 9,2-дюймовый экран вместо 8-дюймового, а пункт назначения теперь можно перенести в систему спутниковой навигации прямо из приложения Skoda Connect.

Опция онлайн-персонализации позволит переносить настройки своей учетной записи Skoda Connect в системы разных моделей Skoda, поэтому после покупки нового автомобиля все настройки «пересядут» в него вместе с вами. Более того, в памяти может храниться 14 профилей.

Что касается моделей Scala и Kamiq, то они тоже получат пакет расширенных информационно-развлекательных функций, а также дополнительный порт USB-C, встроенный в крышу, над зеркалом заднего вида.

Также Шкода представила удобную и недорогую надувную палатку для автопутешественников.

Фото: Skoda