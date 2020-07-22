Что будет, если кабриолет перевернется (видеоэксперимент)

В случае переворота головы водителя и пассажиров кабриолета оказываются ничем не защищены, если машина не оборудована специальными дугами.

В отличие от других машин, кабриолеты и родстеры имеют слабую крышу, даже если она металлическая. Порой за сиденьями устанавливаются специальные дуги, которые в случае переворота автомобиля должны не дать головам людей удариться о землю. Но эти дуги не всегда имеют достаточную высоту.

Donut Media опубликовала довольно интересное видео о защите пассажиров кабриолетов и родстеров. В качестве примера был выбран родстер Mazda MX-5 Miata, верхний край лобового стекла которого часто оказывается ниже макушек пассажиров. Если в результате аварии машина перевернется, то люди рискуют получить серьезные травмы.

Родстер Мазды можно дооснастить специальными дугами, которые крепятся за креслами и должны принимать на себя удар в случае переворота автомобиля. Испытатели выбрали два разных комплекта. Один стоит всего 65 долларов (около 4,6 тысячи рублей). Он выглядит достаточно стильно, но имеет четыре точки крепления в одной горизонтальной плоскости. Другой комплект представляет собой черную дугу стоимостью 600 долларов (примерно 42,5 тысячи рублей). Она значительно тяжелее и прочно крепится на несколько болтов.

Во время испытаний первый комплект вывернуло вперед, что может нанести дополнительные травмы пассажирам. То есть из-за креплений, находящихся на одной прямой, дуга оказалась не просто бесполезной, но и опасной. Черная дуга оказалась прочнее за счет разнесенных креплений.

То есть для безопасности кабриолет или родстер должны иметь прочный каркас, как у кузова тарга, возвышающийся за креслами пассажиров выше голов седоков. И он не должен стоить дешево. В противном случае дуги — всего лишь декоративный элемент.

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Фото, видео: YouTube