Техосмотр без аккредитации РСА закончится арестом

Сегодня вступили в силу поправки к статье 171 УК РФ, согласно которым продавцы фиктивных диагностических карт могут быть арестованы.

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Техосмотр, без которого невозможно страхование автомобиля, должен проводиться только аккредитованными в Российском союзе автостраховщиков (РСА) сервисами. Теперь продажа диагностических карт — это уголовное преступление, за которое грозит штраф в размере до 300 тысяч рублей, обязательные работы или арест. Новое преступление прописано в ст. 171 УК РФ. В Минэкономики считают, что благодаря нововведению торговля поддельными диагностическими картами прекратится.

«Принятие изменений снизит риск оформления диагностических карт, содержащих заключение о соответствии или несоответствии требованиям безопасности транспортных средств, неаккредитованными лицами, — цитирует „Коммерсантъ“ сообщение Минэкономики. — Это позволит сократить участие в движении транспортных средств, не отвечающих требованиям безопасности, а также поддержит добросовестных операторов, выполняющих требования законодательства».

Эксперты рынка ТО уверены, что ничего не изменится, так как правоохранительные органы не смогут контролировать многочисленных страховых агентов, через которых, в основном, и распространяются фиктивные диагностические карты.

Такая торговля теперь считается незаконным предпринимательством, равно как и проведение ТО без аккредитации. Если «это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству и сопряжено с извлечением крупного дохода», то преступниками займется полиция. В случае признания вины на преступника будет наложен штраф до 300 тысяч рублей либо он будет выплачивать компенсации в размере зарплаты (или иного дохода) на протяжении двух лет. Также предусматриваются обязательные работы на срок до 480 часов либо арест на срок до полугода.

О реформе техосмотра, которая должна была начаться этим летом, читайте здесь.

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