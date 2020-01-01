С фальшивым ОСАГО ездит 1,5 млн машин

Их владельцы в большинстве случаев даже не знают, что купленный полис ОСАГО недействителен.

Из-за действия на территории России режима самоизоляции вырос спрос на электронные полисы ОСАГО, чем и воспользовались мошенники. Страховщики выяснили, что примерно 10% купленных полисов являются поддельными.

Таким образом, по дорогам передвигается около 1,5 млн незастрахованных транспортных средств, подсчитали «Известия». Как правило, инспекторы ГИБДД не проверяют полисы по базе, а лишь смотрят на указанные в нем даты. Но уже этой осенью начнет работать новая система проверки полисов ОСАГО с помощью дорожных камер фиксации нарушений. Как мы уже писали, внедрение ее начнется с Москвы, после чего автоматические проверки полисов станут действовать в Московской области и Татарстане, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Нарушителям, даже если они не знали, что ездят с фальшивой страховкой, будет выписываться штраф в размере 800 рублей.

Чаще поддельные полисы встречаются у тех автовладельцев, которые купили их с большой скидкой — 50% и более. По факту же это страховка какого-нибудь мотоцикла, что выясняется во время проверки полиса в базе. На почту же страхователю приходит исправленный бланк, в котором указаны данные его транспортного средства. Естественно, в случае ДТП такой полис недействителен и возмещать ущерб придется из собственного кармана.

Проверить действительность полиса ОСАГО можно здесь. Если окажется, что страховка недействительна или оформлена на иное транспортное средство, владельцу следует оформить новый полис ОСАГО и обратиться в правоохранительные органы, сообщив где именно приобреталась подделка.

Какие детали автомобиля чаще всего страдают в ДТП? Их список вы найдете здесь.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС