УАЗ опубликовал фото нового Хантера

Как заверили на предприятии, это не просто фантазия на тему Хантера, а концепт нового поколения внедорожника.

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Новый УАЗ Хантер имеет узнаваемые боковые панели, съемную крышу, выдвижные ручки дверей, большие зеркала заднего вида, внушительный дорожный просвет и фары, похожие на оптику нового Форда Бронко.

В пресс-службе предприятия заявляют, что новое поколение внедорожника будет выглядеть именно так. Никакой другой информации о машине предоставлено не было. Неизвестно, каким мы увидим салон, какими двигателями и трансмиссиями планируется оснащать новый Хантер и когда можно будет посмотреть концепт «живьем». Не называлась и ориентировочная дата производства внедорожника.

Не будем томить ожиданиями. Это — рендеры следующей генерации легендарного 469-го. То есть Хантера. Автор концепта — Сергей Крицберг. Спасибо талантливому дизайнеру за идею! — говорится в публикации на страничке завода ВКонтакте.

Возможно, работать над новинкой начнут в ближайшее время, но инженеры пока заняты разработкой нового поколения Патриота, который должен появиться во второй половине 2021 года — недавно дата была перенесена на год. Кроме того, ОТТС на нынешний Хантер действует до середины февраля 2022 года, и не исключено, что завод хочет успеть выпустить новинку до этого срока, использовав в ней двигатель и коробки нового Патриота.

Стоимость новинки сложно предположить, но она может составить около миллиона рублей. Сегодня УАЗ продает Хантеры по цене от 663 300 рублей.

Что думают о Хантере в Японии? Ответ вы найдете здесь.

Фото: УАЗ