УАЗ опубликовал фото нового Хантера

Новый УАЗ Хантер имеет узнаваемые боковые панели, съемную крышу, выдвижные ручки дверей, большие зеркала заднего вида, внушительный дорожный просвет и фары, похожие на оптику нового Форда Бронко.
В пресс-службе предприятия заявляют, что новое поколение внедорожника будет выглядеть именно так. Никакой другой информации о машине предоставлено не было. Неизвестно, каким мы увидим салон, какими двигателями и трансмиссиями планируется оснащать новый Хантер и когда можно будет посмотреть концепт «живьем». Не называлась и ориентировочная дата производства внедорожника.
Не будем томить ожиданиями. Это — рендеры следующей генерации легендарного 469-го. То есть Хантера. Автор концепта — Сергей Крицберг. Спасибо талантливому дизайнеру за идею! — говорится в публикации на страничке завода ВКонтакте.
Возможно, работать над новинкой начнут в ближайшее время, но инженеры пока заняты разработкой нового поколения Патриота, который должен появиться во второй половине 2021 года — недавно дата была перенесена на год. Кроме того, ОТТС на нынешний Хантер действует до середины февраля 2022 года, и не исключено, что завод хочет успеть выпустить новинку до этого срока, использовав в ней двигатель и коробки нового Патриота.
Стоимость новинки сложно предположить, но она может составить около миллиона рублей. Сегодня УАЗ продает Хантеры по цене от 663 300 рублей.
- Что думают о Хантере в Японии? Ответ вы найдете здесь.
Фото: УАЗ