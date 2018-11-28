Kia Soul Style выглядит как версия с более мощным турбированным двигателем, но оснащен бензиновым мотором объемом 2 литра и мощностью 250 л.с., а также 6-ступенчатым автоматом.
По уровню оснащения комплектация Style находится между Prestige и Premium. Но главная изюминка машины — ее обвес: передний и задний бамперы спортивного дизайна, особая решетка радиатора в крупную ячейку, а также пластиковые накладки на пороги с красными вставками. Кроме того Soul оснащен 18-дюймовыми дисками.
В новой комплектации, отличающейся спортивной внешностью, автомобиль стоит 1 499 900 рублей.Kia Soul получил новую версию Style
В салоне также присутствуют спортивные нотки от версии GT Line. Это спортивное рулевое колесо с усеченной нижней частью, контрастная красная прострочка и красные вставки обивки дверей. Также есть динамическая подсветка и электроприводы передних кресел.
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Фото: Kia