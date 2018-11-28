Kia Soul получил новую версию Style — журнал За рулем

Kia Soul получил новую версию Style

В новой комплектации, отличающейся спортивной внешностью, автомобиль стоит 1 499 900 рублей.

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Kia Soul Style выглядит как версия с более мощным турбированным двигателем, но оснащен бензиновым мотором объемом 2 литра и мощностью 250 л.с., а также 6-ступенчатым автоматом.

По уровню оснащения комплектация Style находится между Prestige и Premium. Но главная изюминка машины — ее обвес: передний и задний бамперы спортивного дизайна, особая решетка радиатора в крупную ячейку, а также пластиковые накладки на пороги с красными вставками. Кроме того Soul оснащен 18-дюймовыми дисками.

Kia Soul получил новую версию Style

В новой комплектации, отличающейся спортивной внешностью, автомобиль стоит 1 499 900 рублей.

Kia Soul получил новую версию Style — фото 1155821Kia Soul получил новую версию Style — фото 1155822Kia Soul получил новую версию Style — фото 1155820Kia Soul получил новую версию Style

В салоне также присутствуют спортивные нотки от версии GT Line. Это спортивное рулевое колесо с усеченной нижней частью, контрастная красная прострочка и красные вставки обивки дверей. Также есть динамическая подсветка и электроприводы передних кресел.

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Фото: Kia

Kia Soul получил новую версию Style

В новой комплектации, отличающейся спортивной внешностью, автомобиль стоит 1 499 900 рублей.

Kia Soul получил новую версию Style — фото 1155821Kia Soul получил новую версию Style — фото 1155822Kia Soul получил новую версию Style — фото 1155820Kia Soul получил новую версию Style
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Отзывы о Kia Soul (5)

Kia 2011 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Компактный, но просторный внутри. Для рослого самое то. Ни разу не ломался. 2 года катался в Москве, далее по Черногории, по горам и серпантинам. Скорости тут ограниченные, так что управляемость особо не испытаешь. Климат-контроль работает все годы отменно. Здесь гарантия на них 7 лет, но хотя мо...

Недостатки:

Иногда кажется, что реальных 126 сил нет, судя по динамике разгона, возможно, из-за Евро 4. Но с максималкой (проверена на пути из России через Европу) проблем нет. Пару раз загорался индикатор неисправности ESP, но вскоре (через пару дней) гас сам собой.

Комментарий:

Пробег не большой. Ни тормозные колодки, ни резину еще менять нужды не было. Ест резину равномерно,правда, использую два комплекта летний и зимний.

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