В новой комплектации, отличающейся спортивной внешностью, автомобиль стоит 1 499 900 рублей.

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Kia Soul Style выглядит как версия с более мощным турбированным двигателем, но оснащен бензиновым мотором объемом 2 литра и мощностью 250 л.с., а также 6-ступенчатым автоматом.

По уровню оснащения комплектация Style находится между Prestige и Premium. Но главная изюминка машины — ее обвес: передний и задний бамперы спортивного дизайна, особая решетка радиатора в крупную ячейку, а также пластиковые накладки на пороги с красными вставками. Кроме того Soul оснащен 18-дюймовыми дисками.

Kia Soul получил новую версию Style В новой комплектации, отличающейся спортивной внешностью, автомобиль стоит 1 499 900 рублей. Kia Soul получил новую версию Style

В салоне также присутствуют спортивные нотки от версии GT Line. Это спортивное рулевое колесо с усеченной нижней частью, контрастная красная прострочка и красные вставки обивки дверей. Также есть динамическая подсветка и электроприводы передних кресел.

На днях Kia представила первое изображение нового кроссовера — Sonet.

Фото: Kia