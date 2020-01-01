Автомобиль в максимальной комплектации GT был детально сфотографирован на стоянке одного из дилеров.

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На снимках показан новый Kia K5, который в предыдущем поколении продается в России под именем Optima по цене от 1 364 900 до 2 074 900 рублей.

Цены на новинку пока не объявлены, но машины уже начали прибывать в дилерские центры Kia для выставления их в шоу-румах и, возможно, для клиентских тест-драйвов.

Как видно на снимках, седан оснащен классическим рычагом коробки передач Т-образной формы. То есть изначально заявленной на официальных снимках шайбы переключения передач у российской версии не будет.

Также в топе автомобиль оснащен проектором информации для водителя на лобовое стекло, электроприводом кресел с регулировкой поясничного упора, двумя мониторами и другими системами. На спинке кресла переднего пассажира видны три кнопки, с помощью которых сиденье превращается в шезлонг.

Вместо Оптимы: первые фото Kia K5 для России Автомобиль в максимальной комплектации GT был детально сфотографирован на стоянке одного из дилеров. Вместо Оптимы: первые фото Kia K5 для России

Скоро в России начнутся продажи нового поколения минивэна Kia Carnival, напоминающего больше кроссовер.

Фото: kia-clubs.ru, Kia