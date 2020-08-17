Во всем виноват водитель, подрезавший скутер.

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В Северной Бразилии 27-летняя девушка по имени Маяра Сантос попала в очень необычную аварию — после того как ее сбили, она вылетела из седла скутера и, кувыркаясь, попала прямиком в сточную канализацию.

Девушка скрылась с глаз, провалившись под землю на глазах у недоумевающих прохожих. Видео, опубликованное ViralHog, было снято в городе Парагоминасе бразильского штата Пара. Авария произошла по вине водителя красного седана Chevrolet Prisma, который подрезал едущую прямо скутеристку во время поворота налево.

Когда девушка упала на асфальт, она по инерции покатилась к обочине и попала головой прямо в канализационный сток. Свидетели аварии тут же бросились к ней на выручку и подняли большую бетонную плиту тротуара, чтобы достать девушку из канализации. Когда они вытащили ее из люка, Мария выглядела больше потрясенной, чем пострадавшей.

На снятых кадрах видно, что из люка она вылезла уже без шлема, в котором была во время аварии. Вероятно, она сама сняла его, если только он не треснул от удара. В любом случае, он справился со своей задачей, и девушка выжила. При этом она все же повредила позвоночник, но, как заявили медики, после операции она быстро поправится. Виновник аварии обещал помочь всем, чем может.

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Фото, видео: Youtube