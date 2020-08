Яндекс Go заменит Яндекс.Такси

Яндекс объединил городские сервисы в одно приложение — Go.

Материалы по теме Важное обновление в Яндекс.Навигаторе — для грузовиков и пикапов

В магазинах мобильных приложений больше нет Яндекс.Такси, ему на смену пришло Яндекс Go. Единое приложение позволяет решить целый комплекс задач: в него интегрированы каршеринг Яндекс.Драйв, расписание наземного транспорта, сервисы «Еда» и «Лавка». При этом, кроме «Такси», все эти сервисы продолжат работу и в качестве отдельных приложений.

Возможности нового сервиса позволяют отправить посылку или перевезти груз и даже заказать машину с персональным водителем — одним словом, была задача сделать жизнь людей проще.

Функции приложения «Такси» начали расширять еще в марте этого года, а с объединением возможностей разных сервисов Яндекс Go будет эффективнее использовать все их ключевые технологии.

Благодаря этому водители и курьеры, выполняющие заказы сервиса, будут меньше работать «вхолостую» и сократится время ожидания заказов. Сервис позволит все делать быстро и в срок: такси приедет меньше чем за 5 минут, доставка посылки или документов в среднем займет 20 минут, продуктов — 15 минут, блюд из ресторанов или кафе — 30 минут.

Изменилось не только название, но и интерфейс приложения — на главном экране Яндекс Go появятся иконки быстрого доступа к его функциям. Причем иконки будут выстраиваться персонально для каждого пользователя. Алгоритмы Яндекса предугадывают, что именно сейчас нужно человеку — добраться до дома, заказать блюдо из любимого кафе или продукты в Лавке, и предлагают нужные возможности.

Яндекс Go уже доступно в Google Play и App Store. Пользователи приложения Яндекс.Такси должны обновить его до последней версии, чтобы перейти на Яндекс Go. Остальные сервисы продолжат работу как внутри Go, так и в отдельных приложениях.

В Яндекс.Навигатор ранее добавили музыкальный сервис.

Фото: Яндекс