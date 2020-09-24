Светодиоды для замены H4/H7 от OSRAM: бюджетные лампы с гарантией

Немецкая компания Osram выпустила бюджетную серию светодиодных ламп семейства LEDriving, которые отличаются оптимальным соотношением цены и эксплуатационных характеристик. В сентябре в продажу поступят первые новинки — LED-лампы на замену штатных галогенных типа H4 и H7 в головной оптике.

Для владельцев легковых машин и мотоциклов, которые хотят перейти с галогенного освещения на светодиодное без существенных затрат, компания Osram разработала серию продуктов LEDriving HL. Несмотря на демократичную стоимость, эти светодиодные источники света обладают преимуществами ламп, выпускаемых по передовым технологиям Osram, и обеспечиваются двухлетней гарантией производителя.

Новая бюджетная серия светодиодных ламп ближнего/дальнего света Osram LEDriving HL (H4/H7)

Новые светодиодные лампы ближнего и дальнего света LEDriving HL рассчитаны на длительный срок эксплуатации при более высоком уровне интенсивности света. Они излучают холодный белый свет с цветовой температурой 6000 К, их яркость до 110% больше по сравнению со стандартными «галогенками». Фирменная система распределения тепла обеспечивает светодиодам Osram оптимальный температурный режим без перегрева.

Геометрия LED-элемента ламп Osram практически на 100% соответствует размеру и позиции нити накала галогенной лампы, что гарантирует правильное светораспределение на дороге

Благодаря продуманному дизайну и компактному корпусу со встроенной электроникой установка ламп осуществляется по принципу Plug&Play и не займет более десяти минут. Геометрия LED—элемента практически на 100% соответствует размеру и позиции нити накала галогенной лампы, что гарантирует правильное светораспределение на дороге. Лучи ламп головного света LEDriving HL освещают нужные участки дороги, не ослепляя других водителей, что повышает безопасность вождения в темное время суток.

Установка ламп Osram LEDriving HL осуществляется по принципу Plug&Play и не займет более десяти минут

«Все больше автовладельцев понимают выгоду от использования энергосберегающего светодиодного освещения. Однако до сих пор одним из факторов, сдерживающих динамику спроса, выступает довольно высокая стоимость на качественные LED-лампы, — говорит Артем Нуриахметов, менеджер по продукту компании Osram. — Учитывая потребности рынка, мы представили дополнительный ассортимент. Стоимость комплекта светодиодных источников света Osram специальной серии вдвое ниже, чем у премиальных продуктов LEDriving. При этом, в отличие от бюджетных LED-ламп многих других производителей, лампы Osram имеют заводскую гарантию сроком 2 года. Компания Osram осуществляет постоянный контроль на каждой технологической операции, поэтому мы можем с уверенностью гарантировать высокое качество любой лампы нашего бренда».

