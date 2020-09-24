Светодиоды для замены H4/H7 от OSRAM: бюджетные лампы с гарантией

Для владельцев легковых машин и мотоциклов, которые хотят перейти с галогенного освещения на светодиодное без существенных затрат, компания Osram разработала серию продуктов LEDriving HL. Несмотря на демократичную стоимость, эти светодиодные источники света обладают преимуществами ламп, выпускаемых по передовым технологиям Osram, и обеспечиваются двухлетней гарантией производителя.
Новые светодиодные лампы ближнего и дальнего света LEDriving HL рассчитаны на длительный срок эксплуатации при более высоком уровне интенсивности света. Они излучают холодный белый свет с цветовой температурой 6000 К, их яркость до 110% больше по сравнению со стандартными «галогенками». Фирменная система распределения тепла обеспечивает светодиодам Osram оптимальный температурный режим без перегрева.
Благодаря продуманному дизайну и компактному корпусу со встроенной электроникой установка ламп осуществляется по принципу Plug&Play и не займет более десяти минут. Геометрия LED—элемента практически на 100% соответствует размеру и позиции нити накала галогенной лампы, что гарантирует правильное светораспределение на дороге. Лучи ламп головного света LEDriving HL освещают нужные участки дороги, не ослепляя других водителей, что повышает безопасность вождения в темное время суток.
«Все больше автовладельцев понимают выгоду от использования энергосберегающего светодиодного освещения. Однако до сих пор одним из факторов, сдерживающих динамику спроса, выступает довольно высокая стоимость на качественные LED-лампы, — говорит Артем Нуриахметов, менеджер по продукту компании Osram. — Учитывая потребности рынка, мы представили дополнительный ассортимент. Стоимость комплекта светодиодных источников света Osram специальной серии вдвое ниже, чем у премиальных продуктов LEDriving. При этом, в отличие от бюджетных LED-ламп многих других производителей, лампы Osram имеют заводскую гарантию сроком 2 года. Компания Osram осуществляет постоянный контроль на каждой технологической операции, поэтому мы можем с уверенностью гарантировать высокое качество любой лампы нашего бренда».
Приобретая качественные светодиоды, потребители получают ряд преимуществ: более высокую яркость, правильное светораспределение, более привлекательный вид автомобиля и повышенный комфорт за счет меньшего цикла замены ламп. Это делает светодиодные лампы бюджетной серии Osram оптимальным решением для модернизации стандартного головного освещения любого автомобиля*.
* Данные лампы не имеют одобрения ECE. Только для внедорожного освещения.