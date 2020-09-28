Новый Kia Sportage появится в апреле

Задержка с выпуском связана с изменениями в дизайне.

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Новый Sportage должен был появиться в этом году, но его выпуск задержался, ходили слухи, что связано это с изменениями в дизайне. Теперь корейские СМИ внесли ясность — Sportage 5-го поколения дебютирует в апреле следующего года, а это означает, что кроссовер появится после Tucson нового поколения. Новинка будет базироваться на той же платформе, что и недавно представленный Tucson, однако внешне будет выглядеть иначе. Только что Kia выпустила обновленную модель Sportage в Южной Корее, чтобы модель оставалась свежей вплоть до апреля.

Sportage пятого поколения — долгожданная модель. Несмотря на то, что в бумагах речь о NQ4 (изначально автомобиль имел кодовое название NQ4), а теперь Kia назвала его NQ5 (есть несколько частей автомобилей, где NQ5 написано от руки). Однако речь идет именно о Sportage.

Этот прототип Sportage находится на ранней стадии разработки, поскольку имеет штатные фары и задние фонари. Несмотря на это, уже можно составить представление о внешности новинки, и похоже, что вместе с новым Sportage Kia представит новый язык дизайна. Несмотря на сильный камуфляж, видно, что кроссовер отличается от текущих моделей Kia. У него иная решетка радиатора с новым сетчатым рисунком, 19-дюймовые диски интересного дизайна, зеркала иной формы.

Ожидается, что модель получит те же двигатели, что и Tucson: 2,5-литровый, мощностью 190 л.с. и гибридную силовую установку, состоящую из 1,6-литрового турбомотора и электродвигателя.

Какие проблемы может испытывать Kia Sportage с пробегом, читайте в нашей публикации.



Фото: thekoreancarblog.com