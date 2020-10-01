Начался выпуск российского 530-сильного мотора

Ярославский моторный завод запустил в производство турбодизель V8, который стал мощнее базовой модели на 110 л.с.

Материалы по теме Новые турбодизели ЯМЗ: завидуй, Европа

Мощность двигателя ЯМЗ-6580 была увеличена по сравнению с базовым мотором ЯМЗ-6585 с 420 до 530 л.с. При этом отмечается, что расход топлива агрегата остался неизменным. В ходе 800-часовых испытаний был установлен ресурс двигателя, который составил один миллион километров.

В конструкции нового мотора применена более эффективная система охлаждения поршней. Увеличилась и производительность масляного насоса, который теперь может перекачивать не 165 литров в минуту, а 175. Повышения расхода топлива удалось избежать благодаря установке на двигатель модернизированного турбокомпрессора, а также нового электронного блока управления.

Новый двигатель предназначен для сельскохозяйственной техники, а также может применяться в дизель-генераторных установках. До конца 2020 года завод планирует выпустить 100 экземпляров нового мотора.

Больше о двигателях ЯМЗ вы можете узнать здесь.

Фото: «Группа ГАЗ»