Чиновники Свердловской области хотят еще 15 дорогих седанов

На автомобили для своих нужд правительство области готово потратить 39,4 млн рублей.

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На сайте госзакупок появился новый тендер от автохозяйства правительства Свердловской области. Чиновникам нужно черных 15 седанов стоимостью 2,62 млн рублей каждый, на что из бюджета выделяется 39,4 млн рублей.

Чтобы не было претензий к тому, на что правительство области решило потратить столь крупную сумму денег, к заявке на покупку седанов прикреплено разрешение Минпромторга РФ «на закупку происходящего из иностранного государства промышленного товара». Сам товар должен оказаться в гараже автохозяйства не позже 31 марта 2021 года.

Как и всегда, в описании не указывается конкретная модель, но подходит под требуемые параметры только Toyota Camry. У машин должны быть кожаный салон, круиз-контроль, мультимедийная система и климат-контроль, а также камеры заднего вида.

Как сообщает издание 66.RU, на содержание гаража чиновников области ежегодно тратится 171 млн рублей. Большая часть этой суммы уходит на покупку новых автомобилей. Например, в 2018 году был приобретен 21 автомобиль марки Toyota на общую сумму 41,3 млн рублей.

Ранее предпринималась попытка ограничить стоимость закупаемых чиновниками на бюджетные деньги автомобилей, но Госдума этот законопроект отклонила.

Фото: Toyota