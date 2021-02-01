У АВТОВАЗа начали раскупать бывший неликвид

Продажи Lada в январе выросли за счет ранее непопулярных год назад моделей.

Материалы по теме 5 вариантов новой Нивы — какой вам по душе?

Всего за год вкусы автомобилистов изменились, что хорошо демонстрируют продажи АВТОВАЗа. Так в январе 2021 года завод продал 21 857 легковых и легких коммерческих автомобилей Lada. Это на 0,3% больше, чем в январе 2020 года. Но интересен не рост, а перераспределение предпочтений покупателей по моделям.

В этом году Lada Granta за месяц разошлась тиражом 7 720 экземпляров, а год назад ее купили 8 470 человек, о чем свидетельствует статистика АЕБ. Спад продаж на 750 машин или 8,9%. Та же картина наблюдается в отношении Lada Vesta, которую в этом году купили 6 347 человек, а ровно год назад — 7 506 (минус 1 159 продаж или 15,4%).

Рост же продаж в январе 2021 года получился за счет ранее не самой популярной модели Lada XRAY. Ее выбрали 1587 человек, что на 28,1% больше, чем годом ранее.

Охотнее стали брать и обновленную Lada Niva Legend (бывшую Lada 4x4). Внедорожник выбрали 2004 покупателя, что больше, чем в январе прошлого года на 26,5%.

«При общем стабильном объеме продаж мы отмечаем увеличение продаж LADA в сегменте SUV, — отметил исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу АВТОВАЗа Оливье Морне. — Это соответствует рыночной тенденции, где класс SUV недавно стал доминирующим. В ближайшее время мы начинаем продажи LADA Niva Travel — этот автомобиль, занимающий свою уникальную нишу, должен стать сильным игроком российского рынка в сегменте SUV».

Также вырос спрос на коммерческие Лады. Их было продано в прошлом месяце 1 015 штук, а рост спроса составил 49,5%.

При этом следует отметить, что ажиотаж в преддверье повышения цен с нового года и дефицит популярных моделей на рынке привели к тому, что продажи АВТОВАЗа в декабре 2020 года составили 40 768 автомобилей, что на 14% больше, чем в декабре 2019-го.

С выходом нового поколения модели ее продажи растут. Чего бы мы хотели, например, от новой Лады Гранты?

Фото: АВТОВАЗ