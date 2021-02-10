Камеры «на ремень» поймали более 4 тыс. нарушителей

За январь этого года восемь новых камер зафиксировали 4211 случаев непристегнутых ремней безопасности. Такой статистикой поделился столичный Дептранс в Telegram-канале.
«Это очень много — больше населения Фолклендских островов», — шутят в Дептрансе.
Хотя какие уж тут шутки: ремень безопасности является самым главным защитным механизмом, который имеется в машине. Если человек не пристегнут, при аварии его будет мотать по салону, и никакая пассивная безопасность машины и современные подушки безопасности ему не помогут. Использование ремня безопасности давно стало обязательным для всех, в 50% аварий он спасает жизнь тех, кто едет спереди, и на 75% снижает риск смертельного исхода для тех, кто сидит сзади, такую статистику приводит ведомство.
- Адреса всех камер, штрафующих за ремень и телефон, вы найдете тут.
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС