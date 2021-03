Chevrolet начал распродажу Nexia и Cobalt

Компания проводит достаточно агрессивную политику возврата на российский рынок, предлагая скидки около 10% на фоне общего роста цен.

До 15 апреля 2021 года автомобили Chevrolet массового сегмента будут предлагаться со скидками. Машины прошлого года выпуска можно приобрести дешевле на 80 000 рублей.

Как рассказали в компания «Келес Рус», официальный дистрибьютор UzAuto Motors в РФ, для получения максимальной скидки необходимо сдать старый автомобиль в трейд-ин и воспользоваться кредитной программой.

В результате модель Nexia окажется дешевле на 10,6% и для ее покупки понадобится от 649 900 рублей, а седан Cobalt станет доступнее на 9,2% — от 789 900 рублей.

Chevrolet Nexia

Как рассказал исполнительный директор компании «Келес Рус» Вадим Артамонов, в распродаже участвуют прошлогодние Нексии в комплектациях LS MT, LT AT, LT MT и LTZ AT, а также Chevrolet Cobalt прошлого года выпуска в комплектациях LT AT и LTZ AT. Все машины, конечно же, в наличии и купить их можно в кредит по ставке от 6,5% годовых.

Chevrolet Cobalt

Напомним, что Chevrolet массового сегмента вернулись в Россию в начале лета прошлого года. Пока в продаже представлены седаны Chevrolet Nexia и Cobalt, оснащаемые 1,5-литровыми бензиновыми двигателями, а также городской хэтчбек Chevrolet Spark. Но вскоре в модельном ряду может появиться недорогой кроссовер, который будет собираться на заводе «СарыаркаАвтоПром» в Казахстане.

