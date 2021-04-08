Таких на заводе в Миассе еще не делали: Урал С35510 — это бескапотник с полной массой до 35 тонн.

Автомобильный завод «Урал» передал покупателю первый грузовик бескапотного семейства, имеющего колесную формулу 6х4. Машина Урал С35510 отправилась в Екатеринбург, где будет задействована в сфере ЖКХ и дорожного строительства, сообщает пресс-служба производителя.

Урал С35510 — это новейшая разработка миасского завода. Отметим, что грузовики с колесной формулой 6х4 предприятие выпускает с 2018 года, но то — автомобили с капотной компоновкой кабины и с полной массой до 27 тонн. А новая модель — бескапотник (раньше с этой кабиной делали только полноприводные машины 6х6), имеющий полную массу до 35 тонн.

Опытно-промышленная партия запущена в производство, и первый автомобиль уже обрел владельца. Компанию «Территория Т», впервые купившую автомобиль марки Урал, заинтересовала высокая грузоподъемность, вместительный кузов, современность конструкции. Летом машину будут использовать на уборке территории города, перевозке щебня и асфальта, а зимой — на вывозке снега.

Новую линейку бескапотников с колесной формулой 6х4 на Урале считают одной из главных целей на 2021 год.

У бескапотной кабины Урала есть симпатичный вариант обновления, но он пока в серийной продукции не отражен.

Фото: Юрий Усольцев