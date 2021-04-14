Квадроциклы и мотовездеходы смогут изымать

Новый законопроект, принятый Госдумой, вводит правила, предусматривающие запрет эксплуатации «внедорожных автомототранспортных средств».

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В результате снегоходы, квадроциклы, мотовездеходы и другую подобную технику можно будет эвакуировать на штраф-стоянки, а ее владельцев ждут повышенные штрафы.

Нововведения прописаны в проекте закона «О самоходных машинах и других видах техники», пишет «Коммерсантъ». Разработан документ Минсельхозом.

Снегоходы, квадроциклы и мотовездеходы не предназначены для эксплуатации на дорогах общего пользования, но они регистрируются в Гостехнадзоре и проходит техосмотр, а для управления ими нужны права тракториста-машиниста.

Штраф в ст. 9.3 КоАП «Нарушение правил или норм эксплуатации тракторов, самоходных, дорожно-строительных и иных машин и оборудования» пока составляет 100–300 рублей с возможностью лишения прав на срок от 3 до 6 месяцев. С 16 апреля штраф увеличивается до 1000 рублей.

Применять санкции можно будет к «внедорожным автомототранспортным средствам» с двигателем объемом более 50 куб. см, а также с электромоторами мощностью более 4 кВт.

Согласно новому закону, запрет эксплуатации сможет наложить инженер-инспектор, если выявит неисправности, которые пока еще не утверждены правительством. Также запрет коснется тех, кто ездит без прав или на не зарегистрированной должным образом технике. Применяться запрет будет в судебном порядке.

Главная цель нововведения — «обеспечение безопасной эксплуатации таких машин, сохранение жизни и здоровья людей», заявили в Минсельхозе.

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Фото: Paul Chambers / Unsplash