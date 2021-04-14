Гоночный Мустанг разорвало пополам: водитель не пострадал

Зрители были потрясены, когда фиолетовый Мустанг на полной скорости вонзился в табло хронометража.

Время от времени мы получаем напоминания о том, что гонки — довольно опасный вид спорта. Будь то соревнования на серийных автомобилях, Формула-1 или дрэг-рейсинг — опасность всегда реальна. Это видео демонстрирует потенциальную перспективу.

На видео ужасающая авария на мероприятии, проходившем на трассе в Уилксборо (США). На кадрах видно, как водитель фиолетового Мустанга не справился с управлением, врезался в ограждение, а потом и в мачту табло.

Обломки разорванного Мустанга разлетаются по трассе, а далее на снимках мы видим автомобиль, разрезанный пополам.

Учитывая жесткость аварии, казалось, что водитель гоночного автомобиля вряд ли выживет, по крайней мере не обойдется без серьезных травм. Но, к счастью, ему удалось выйти из этой катастрофы совершенно невредимым. Впрочем, автомобили для гонок имеют специальный, усиленный каркас, который и спас водителя от смерти.

К сожалению, без пострадавших не обошлось: женщина-зритель получила легкую травму руки — в нее вонзился обломок машины.

Героический водитель фуры помог полиции прекратить погоню и зажать в клещи преступника.

Видео: YouTube