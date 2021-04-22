Honda начала продажи обновленной модели-легенды

Gold Wing Tour можно купить по цене от 2 632 900 до 2 999 900 рублей.

Материалы по теме BMW выпустит еще два байка на базе нового R18

В России начались продажи обновленного мотоцикла Honda Gold Wing Tour, который представлен в двух версиях — с механической и роботизированной коробками. Первая стоит 2 632 900 рублей, а вторая — 2 999 900.

Мотоцикл отлично подходит для путешествий на дальние расстояния, а его обновленная версия стала комфортнее. В частности, изменились настройки подвески и появилась 7-ступенчатая роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями третьего поколения, позволяющая легко ездить на самых малых скоростях.

Объем центрального кофра за спиной пассажира стал больше на 11 литров (до 61 литра) и теперь в нем помещаются два шлема. Увеличился наклон спинки пассажира — на 23 градуса, и место за водителем стало комфортнее. Отличить обновленный Honda Gold Wing Tour можно по задним фонарям.

Оснащается Gold Wing Tour 1833-кубовым 126-сильным 6-цилиндровым двигателем с жидкостным охлаждением, а также множеством электронных систем: круиз-контролем, системой помощи при старте в гору, стартер-генератором, системой контроля крутящего момента HSTC, есть четыре режима работы двигателя, электронно-управляемые амортизаторы и электрическая задняя передача.

Кроме этого, мотоцикл оснащается светодиодными противотуманными фарами, подушкой безопасности, цифровой приборной панелью, мультимедийной системой с голосовым управлением и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, двумя USB-портами, а также системой бесключевого доступа к кофрам и запуска двигателя с кнопки.

О других новинках Honda на нашем рынке вы можете узнать здесь.

Фото: Honda