В России начались продажи новой Хонды

Новинка уже представлена в дилерских центрах Honda по цене от 935 900 рублей.

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Honda начала продавать в России спортбайк CBR650R, созданного на базе стритбайка CB650R. Он имеет 649-кубовый двигатель мощность 95 л.с.

Новинка получила обновления схожие с обновлениями CB650R. Это новая вилка Showa Separate Function Big Piston (SFF-BP) диаметром 41 мм, улучшающая сцепление переднего колеса с дорогой. Благодаря этому улучшилась и управляемость. Изменилась и панель приборов, став жидкокристалической. Также появилась светодиодная оптика с новыми дефлекторами, слегка измененные боковые накладки, новый держатель номерного знака и разъем USB Type-C под задним сиденьем.

На CBR650R райдера сильнее наклонен вперед, что улучшает аэродинамику, но при этом удобство посадки не страдает.

Мотоцикл оснащен системой контроля крутящего момента HSTC и проскальзывающим сцеплением assist & slipper, а также системой включения аварийной сигнализации при экстренном торможении.

В нашей стране Honda CBR650R доступна в двух цветах: черном Mat Gunpowder Black Metallic и красном Grand Prix Red.

Ранее Honda начала продажи обновленного Gold Wing Tour.

Фото: Honda