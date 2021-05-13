Skoda подняла цены на большинство моделей

Модели, в зависимости от комплектаций, подорожали от 1,3 до 5%.

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Четыре из шести представленных в России моделей Skoda в мае получили обновленные ценники, выяснили эксперты портала «Цена Авто». Не изменили прайсы лишь на лифтбек Superb и универсал Superb Combi.

Karoq и Octavia прибавили 36 и 42 тыс. руб. соответственно, теперь цены на кроссовер стартуют с отметки в 1 529 000 рублей, а на лифтбек — от 1 515 000 рублей.

Лифтбек Rapid, в зависимости от комплектаций, подорожал на 26–45 тыс. руб., его минимальная цена составляет 937 тысяч рублей.

У кроссовера Kodiaq прибавили в цене базовые и «средние» версии — Active, Ambition, Style — на 31–81 тыс. руб. Цены на него теперь начинаются от 1 829 000 рублей. Топовые комплектации пока держатся на прежнем уровне.

Цены на Karoq и Octavia Шкода поднимала еще совсем недавно: в апреле этого года.



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