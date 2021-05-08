Новая Skoda Fabia стала крупнее и получила новые моторы

Компания Skoda официально представила новое поколение хэтчбека Fabia, которое выйдет на рынок в 2021 году.

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Skoda Fabia четвертого поколения базируется на модульной платформе MQB-A0 концерна Volkswagen Group, благодаря этому модель получила увеличенные габариты по сравнению со своей предшественницей и предлагает еще больший простор для пассажиров задних сидений. При длине 4107 мм, ширине 1780 мм и высоте 1460 мм, колесной базе 2564 мм супермини четвертого поколения лишь немного короче Golf Mk4, но при этом шире и выше. Для сравнения: габариты Гольфа (мм): 4148x1735x1440, колесная база — 2512 мм.

Новая Фабиа по-прежнему остается городским автомобилем, но с увеличением багажника (на целых 50 литров!) она теперь лучше подходит для отдыха на выходных — больше вещей можно будет с собой захватить. А при сложенном заднем диване общий объем багажника увеличивается до 1190 литров.

В целом же новинка выглядит современнее и стильнее предшественницы, а коэффициент лобового сопротивления модели снизился с 0,32 до 0,28, что по заверениям самой компании Skoda, является лучшим показателем в сегменте и способствует топливной экономичности.

У модели появились два новых окраса кузова Orange Sunset и Graphite Grey и 18-дюймовые колеса. Топовые версии Fabia предложат с контрастным цветом крыши, боковых зеркал и рамки передней решетки — они могут быть окрашены черным или графитовым серым.

В салоне хэтчбека установлена 10,25-дюймовая цифровая приборная панель и информационно-развлекательная система с отдельно вынесенным по центру сенсорным экраном размером до 9,2 дюйма. Характерная линия под дисплеем зеркально отражает форму фирменной решетки радиатора Skoda.

В новой Fabia появился двухзонный климат-контроль, подогрев рулевого колеса, подогрев лобового стекла, светодиодное внешнее освещение и центральные вентиляционные отверстия для задних сидений. В задней части установлен центральный подлокотник, который редко встречается в конкурентном европейском сегменте хэтчбеков B-класса.

В модельный ряд моторов новой Skoda Fabia вошли 3-цилиндровый литровый бензиновый двигатель (с двумя вариантами мощности 65 и 80 л.с.), а также турбированный (95 и 110 л.с.).

Старшим в гамме стал 4-цилиндровый 1.5 TSI, мощностью 150 л.с., он же установливается и в более крупные Scala и Octavia.

Моторы переднеприводного хэтчбека агрегатируются с 5- и 6-ступенчатыми механическими коробками передач и 7-ступенчатой роботизированной DSG.

Ни дизеля, не электрической версии для модели не предусмотрено.

Известно также, что Фабиа, которая всегда предлагалась только в кузове хэтчбек, в 2023 году будет также доступна в версии универсал. Однако ни хэтчбек, ни универсал мы в России не увидим: у нас ставки сделаны на обновленный лифтбек Rapid.

В Европе также стали известны цены на обновленный Skoda Kodiaq.



Фото: Skoda