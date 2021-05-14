Если наложить текстуры и задать свойства, можно здорово сэкономить на опытных образцах.

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Заглавное фото к этой заметке — не настоящее. Такие изображения вам уже наверняка попадались, но едва ли у вас возникали серьезные сомнения в подлинности снимка. На самом деле, автомобиль на картинке в точности повторяет реальный, обмана никакого! Но в кадре не машина, а его виртуальная модель.

Об истории виртуального моделирования и уровне, на котором оно находится на предприятии сегодня, рассказал Youtube-канал «На заводе». Новейшая история началась в 2011 году (хотя первые шаги в создании 3D-моделей были сделаны еще во время проектирования первого поколения Lada Kalina в начале 2000-х), и с тех пор методы и инструменты постоянно совершенствуются.

Сейчас у всех деталей, узлов и агрегатов автомобилей Lada есть свои 3D-модели. Если «натянуть» на эти детали нужные текстуры и математически заложить свойства материалов, можно выполнять широкий комплекс задач, прежде требовавший создания десятков опытных образцов «в реале»: от визуальных и иных пользовательских оценок до краш-тестов. Таким образом, удается сэкономить солидные средства и сократить время на разработку новинок.

Недавно специалисты АВТОВАЗа рассказали о том, как разрабатывалась новейшая мультимедийная система Lada EnjoY Pro.

Видео: YouTube/«На заводе»