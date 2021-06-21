На Садовом кольце фура вылетела на тротуар

Водителю стало плохо от жары.

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В Москве водителю грузовика стало плохо прямо во время движения на пересечении Садового и Малой Дмитровки. Он потерял управление и сошел с дороги.

К счастью, никто из пешеходов не пострадал. Водителю сделали непрямой массаж сердца и увезли на скорой.

«В 16:40 около дома 4 по Садовой-Каретной улице водитель грузового автомобиля, по предварительным данным, не справился с управлением, после чего выехал на встречную полосу и совершил наезд на препятствие на тротуаре. Водитель госпитализирован, других пострадавших нет», — рассказали агентству ТАСС в пресс-службе столичного ГИБДД.

На кадрах видеозаписи видно, как грузовик, вылетая на тротуар, едва не врезался в остановку, задел билборд и наехал на ограждение подземного перехода.

На участке появились пробки в четыре балла, водителям посоветовали объезжать место аварии.

Сердечный приступ у водителя могла спровоцировать жара — в Москве вторые сутки столбик термометра поднимается выше отметки в 30 градусов. По прогнозу синоптиков, пик жары придется на четверг — ожидается плюс 35 оС, если в автомобиле нет кондиционера, находиться в раскаленном салоне может быть очень опасно.

Дополнение: по сообщению Telegram-канала «112», водитель грузового автомобиля Рафаил Файзиев скончался в машине скорой помощи.

А этот ролик — напоминание, что на дороге все может поменяться за секунду.



Видео: YouTube