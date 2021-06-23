Мы знаем, сколько зарабатывают водители такси

Заглядывать в чужие кошельки не принято, но очень увлекательно, тем более когда в этом помогают эксперты рынка.

Материалы по теме За таксистами начнут пристально следить — с 1 августа

Эксперты Газпромбанк Автолизинга проанализировали рынок такси, правила работы на нем и схемы расчета за поездки, чтобы выяснить, как в России работают водители такси и сколько реально заработать за рулем.

На сегодняшний день в России лидируют два агрегатора — Яндекс.Такси (вкупе с Uber, который входит в состав Яндекса) и Ситимобил. Им принадлежит почти половина рынка таксомоторных услуг. К примеру, в столице доля рынка у Яндекса — свыше 50%. Следом идут Gett, он по-прежнему ориентирован только на Москву (доля агрегатора снижается год за годом), и Fasten (группа региональных агрегаторов).

Большинство таксистов работают через агрегатора.

На их заработок влияет несколько факторов: класс такси (от эконома до элитного), условия работы (найм, ИП или самозанятость), время работы, число поездок, среднее время поездки.

Важен и регион, так, на конец 2020 года средняя стоимость поездки в Москве составляла 457 рублей, а в регионах — чуть выше 150 рублей.

Таким образом, средний ежемесячный заработок водителей такси составил:

в Москве — 45 тысяч рублей

в Санкт-Петербурге — 45 тысяч рублей

в Хабаровске — 39 тысяч рублей

в Тюмени — 37 тысяч рублей

в Ставрополе — 33 тысячи рублей.

Однако максимальный доход столичного таксиста может достигать и 70 тысяч рублей, если он будет развозить пассажиров 6 дней в неделю по 12 часов в день. Но такой график противоречит Трудовому кодексу РФ, да и просто опасен как для самого водителя, так и для окружающих. При стандартном пятидневном графике тот же водитель заработает намного меньше.

Стоимость часа перевозки эконом-классом составляет 700 рублей, комфорт-классом — 850 рублей, а в бизнесе — 1200 рублей. Если исходить из 40-часовой рабочей недели (как того требует ТК) и полноценной загрузки шофера, то в экономе набегает около 120 000 рублей. Однако речь идет лишь о выручке, из которой нужно вычесть плату за аренду машины (около 45 000 рублей), топливо (30 000 рублей) и прочие расходы, включая штрафы ГИБДД (порядка 10 000 рублей).

Ранее таксисты поделились своими суевериями и страхами.



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