Новый большой внедорожник Toyota: первые фото — журнал За рулем

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Новый большой внедорожник Toyota: первые фото

Скоро состоится мировая премьера новой Toyota Tundra. Пикап сменит поколение впервые за 15 лет. Данному событию предшествует тизерная кампания легендарной модели. А начала японская марка с изображений экстерьера и интерьера.

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Toyota Tundra следующей генерации представлена в модификации TRD Pro. Экстремальный вариант отличает оригинальная решетка радиатора со светодиодной полоской, защитный обвес, черные 18-дюймовые диски с шестью болтами и грязевой резиной. Примечательно, что Tundra не только сохранила узнаваемую внешность, но и получила светодиодную головную оптику с Т-образными ДХО.

Судя по фрагментам салона, полноразмерный пикап обзавелся «парящим» тачскрином мультимедиа по центру передней панели и рулем из перфорированной кожи с «нулевой» отметкой. Также можно рассмотреть иную потолочную консоль, воздухозаборники капота, поручни и высокочастотные динамики на стойках.

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По предварительным данным, Tundra третьего поколения должна базироваться на рамной платформе Land Cruiser 300. От «трехсотого» пикап позаимствует и 3,5-литровый бензиновый V6 с двойным турбонаддувом iForce Max. Коробка ожидается автоматическая на десять ступеней.

Новая Tundra появится в продаже в четвертом квартале 2021 года. В России из пикапов Toyota пока предлагается только Hilux.

Фото: Toyota
Новый большой внедорожник Toyota: первые фото

Скоро состоится мировая премьера новой Toyota Tundra. Пикап сменит поколение впервые за 15 лет. Данному событию предшествует тизерная кампания легендарной модели. А начала японская марка с изображений экстерьера и интерьера.

Новый большой внедорожник Toyota: первые фото — фото 1256615Новый большой внедорожник Toyota: первые фото — фото 1256618Новый большой внедорожник Toyota: первые фото — фото 1256616Новый большой внедорожник Toyota: первые фото
Новый большой внедорожник Toyota: первые фото

Скоро состоится мировая премьера новой Toyota Tundra. Пикап сменит поколение впервые за 15 лет. Данному событию предшествует тизерная кампания легендарной модели. А начала японская марка с изображений экстерьера и интерьера.

Новый большой внедорожник Toyota: первые фото — фото 1256615Новый большой внедорожник Toyota: первые фото — фото 1256616Новый большой внедорожник Toyota: первые фото — фото 1256618Новый большой внедорожник Toyota: первые фото

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