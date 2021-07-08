Глава АВТОВАЗа: авторынок России в 2021 вырастет сильнее, чем ожидалось

По его оценке прирост составит не менее 12%. В этом смысле президент компании Николя Мор поспорил с Ассоциацией европейского бизнеса, прогноз которой более скромный — 9,8% роста.

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Продажи автомобилей на российском рынке в первом полугодии 2021 года выросли на 37% по сравнению с первым полугодием 2020 года. Дальнейшая ситуация на рынке будет зависеть от возможностей поставок в связи с текущей мировой ситуацией с нехваткой электронных компонентов, заявил глава компании Николя Мор, слова которого приводит пресс-служба. Приветствовалось бы возобновление мер господдержки.

Но в целом итоги года могут быть даже выше, чем прогнозируемый рост в 9,8% относительно 2020 года — рынок может превысить 1,8 млн автомобилей (прирост более 12%), считает президент АО «АВТОВАЗ» Николя Мор.

Во вторник Ассоциация европейского бизнеса улучшила свой прогноз по росту продаж легковых и легких коммерческих автомобилей в России в 2021 году с 2,1% до 9,8% — до 1,756 млн штук.

В июне российский авторынок вырос на 28,7% к аналогичному периоду 2020 года, всего было продано 157,8 тыс. автомобилей.

Рост ростом, но цены на машины вырастут еще на 10–15%, по самым скромным прогнозам.



Фото: Владимир Гердо/ТАСС