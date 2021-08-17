Начались продажи нового Volkswagen Taos - цены

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Кроссовер на все случаи жизни уже появился у официального дилера Volkswagen Рольф по цене от 1 626 900 рублей.

Это самый доступный по цене кроссовер Volkswagen в России, глядя на который не совсем понятно, на чем именно сэкономил производитель.

Совершенно новый Volkswagen Taos имеет багажник объемом до 500 литров и просторный второй ряд сидений, где легко помещаются даже очень рослые люди. Интерьер изобилует мягким пластиком, что до сих пор остается редкостью в этом классе автомобилей. Все это соответствует основной концепции «Выезжай за рамки», в рамках которой Volkswagen продвигает новую модель на рынке.

Совсем не бедной оказалась и стандартная комплектация Respect со 110-сильным мотором и 5-ступенчатой механикой, в которой есть, например, кондиционер, мультимедийная система с 6,5-дюймовым экраном и цифровая приборная панель, круиз-контроль с ограничением скорости, светодиодные фары с автоматическим управлением, электрозеркала с обогревом, а также обогрев рулевого колеса и передних сидений.

В более мощной версии Status за 1 906 900 рублей со 150-сильным мотором и 8-ступенчатым автоматом появляются климат-контроль, передние и задние парктроники, датчик дождя и многое другое.

Комплектация JOY! за 2 004 900 рублей отличается системой полного привода, 7-ступенчатым роботом, электрорегулировками кресла водителя, атмосферной подсветкой салона, системой бесключевого доступа, а также камерой заднего вида, оранжевыми вставками в салоне и подогревом лобового стекла.

В топовой комплектации Exclusive за 2 099 900 рублей добавляется тонировка, замша на креслах и кожа на дверях, подогрев задних сидений, особые спортивные бампера и хром. То есть подобрать Volkswagen Taos под себя не составит труда. Сделать это можно в дилерском центре Volkswagen Рольф по адресу: г. Москва, ул. Обручева, д. 27, к. 1.

При длине 4,4 метра кроссовер прекрасно подходит для города. Он быстро разгоняется из-за своей небольшой массы (около 1,3 тонны) и экономичен и комфортен в путешествиях, потребляя около 7 л топлива в смешанном режиме. При этом даже с передним приводом он отлично подходит для поездок на природу благодаря почти 18-сантиметровому дорожному просвету и умеренной колесной базе.

Такое сочетание талантов открывает машине дорогу к людям самого разного возраста и различных увлечений: к тем, кто предпочитает активный образ жизни, кому нужен практичный семейный автомобиль, путешественникам, к людям, влюбленным в свои дачи.

У разработчиков Volkswagen Taos не было права на ошибку — они создавали модель, делящую рынок с несколькими сильными конкурентами. Это, например, Hyundai Creta и Kia Seltos, Peugeot 2008 и Opel Crossland, Suzuki Vitara и Mitsubishi ASX, Renault Kaptur и, конечно же, родственный Skoda Karoq. У каждого из этих кроссоверов есть свои сильные стороны, но у Taos есть чем ответить и что предложить сверху, будь то цена, оснащение, простор в салоне и багажнике или сочетание моторов и коробок.

Узнать подробности о новом Volkswagen Taos и записаться на тест-драйв вы можете по этой ссылке.