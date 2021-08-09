Камеры уже начали штрафовать за выключенные фары

Вопреки недавнему заявлению ГИБДД уже штрафует автомобилистов с помощью камер за негорящие фары.

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Всего за месяц, с июля 2021 года, было выписано более 7300 штрафов за выключенные фары. Все нарушения были зафиксированы дорожными камерами при обработке изображений нейросетью.

Каких-то несколько дней назад ГИБДД заявляла, что фиксация данного нарушения видеокамерами не ведется, но, как выяснило издание «Коммерсантъ», система уже применяется в Нижнем Новгороде. Кстати, часть штрафов автомобилисты оспорили, а систему, которую ничто не мешает применять в любом регионе, эксперты считают не до конца проработанной.

Выключенные фары определяет пока только одна камера, типа «Азимут-3» на улице Коминтерна в Нижнем Новгороде, но местный минтранс намерен использовать и комплексы другого типа.

Штраф за езду днем без ближнего света фар или дневных ходовых огней предусмотрен ст. 12.20 КоАП и составляет 500 рублей.

Также камеры начали фиксировать использование водителями телефона во время управления автомобилем.

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Фото: Alireza Khatami / Unsplash