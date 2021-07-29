Новый штраф обещали ввести уже этой осенью. Он составил бы 500 рублей за каждый проезд под камерой.

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Ранее многие СМИ написали, что уже осенью камеры на дорогах будут штрафовать за выключенные или неработающие фары и габаритные огни автомобилей.

На отправленный в МВД запрос, планируется ли штрафовать водителей за осветительные приборы с помощью камер, ведомство дало размытый ответ:

«В настоящее время сотрудниками полиции правоприменительная практика по статье 12.20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях на основании материалов, получаемых с использованием технических средств автоматической фиксации административных правонарушений в области дорожного движения, не осуществляется», — цитирует РИА «Новости» сообщение МВД.

То есть в МВД так и не сказали, появится ли осенью у камер новая функция. Пока ее нет.

Мнение эксперта

Как заявил руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов», штрафы за неработающие или выключенные лампы не сделают дороги безопаснее.

«Наивно думать, что естественную человеческую забывчивость и недостатки эргономики автомобиля можно скомпенсировать штрафным кнутом. Это всё приведет к еще большему уровню стресса и, как следствие, к еще большей забывчивости и к еще большему числу ошибок. То есть эффект будет достигнут ровно обратный. Предупреждать же водителей просто некому, инспекторов продолжают сокращать, заменяют их камеры», — написал на своей страничке в Facebook эксперт.

Что грозит за слишком громкий звук выхлопа? Штраф в размере 150 тысяч рублей.

Фото: «За рулем» и Sai Kiran Anagani / Unsplash