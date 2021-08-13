Материалы по темеВзрыв автобуса в Воронеже — эксперт озвучил все возможные версии
Как установило следствие, взрыв автобуса в Воронеже произошел из-за пассажирки, которая перевозила баллон для газовой горелки модели Primus, сообщает Лента.ру со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Женщина сидела над задним левым колесом, где, судя по снятым кадрам и заявлению водителя, и прогремел взрыв.
- Рассказ водителя о взрыве вы найдете здесь.
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Фото: Кристина Бражникова/ТАСС