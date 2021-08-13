Взрыв автобуса — версия с газом подтвердилась — журнал За рулем

Вы снова смотрите статью
в версии для компьютеров.
Переключиться на мобильную версию?

Взрыв автобуса — версия с газом подтвердилась

Только рвануло не газобалонное оборудование, которого у автобуса не было, а баллон газа, который перевозил пассажир.

Материалы по теме
Взрыв автобуса в Воронеже — эксперт озвучил все возможные версии

Как установило следствие, взрыв автобуса в Воронеже произошел из-за пассажирки, которая перевозила баллон для газовой горелки модели Primus, сообщает Лента.ру со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Женщина сидела над задним левым колесом, где, судя по снятым кадрам и заявлению водителя, и прогремел взрыв.

Фото: Кристина Бражникова/ТАСС

Наше новое видео
Ретротест ЛуАЗ-969 — самого крутого внедорожника СССР
Новый (и особенный) китайский кроссовер на тестах «За рулем»
Тест редкого Москвича-412 из Ижевска

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Количество просмотров564Количество комментариев2
Оцените материал
0:0
Читать комментарии (2)
Загрузка...