Взрыв автобуса в Воронеже 12 августа 2021 — рассказ водителя — журнал За рулем

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Детали взрыва автобуса — что еще рассказал водитель

Газ не мог взорваться, так как двигатель автобуса работал на дизельном топливе и никаких газовых баллонов в нем не было.

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Водитель Алексей давно работает именно на этом автобусе и знает о всех его доработках и особенностях. Это было не газобаллонное оборудование, а взорвалось что-то, по его словам, возле заднего левого колеса.

«Не было вообще там ничего. Дизель. Не знаю, при мне ничего не выявлялось. Там нечему взрываться, там антифриз проходит по этой половинке, колесо сколько взрывается у автобусов — бывало хлопнуло, максимум — защиту разорвет, а такого не было ничего, прямо с пламенем — мне все видео шлют. Если что-то ставилось, я бы знал, все, что с ним делалось — я знал. Допустим, нашел неисправность — давай устранять, поехали, сделали все, все течи, допустим, у нас нигде не капало, ничего не текло. У нас полностью он сухой. Вакуум такой, что как бумажку оторвало крышу. Уши звенят, вроде ничего», — говорит мужчина в опубликованном РенТВ видео.

Фото: Кристина Бражникова/ТАСС

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