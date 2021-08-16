Обновленный Kodiaq — известны цены — журнал За рулем

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Обновленный Kodiaq - известны цены

Продажи кроссовера, который будет предлагаться в 5- и 7-местных версиях, начнутся в сентябре 2021 года.

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Минимальная стоимость новинки составит 1 961 000 рублей. Это на 59 тысяч рублей дороже, чем за дорестайлинговый Kodiaq. За эти деньги покупатель получит кроссовер в комплектации Active с 125-сильным двигателем 1.4 TSI, механической коробкой и передним приводом.

У автомобиля улучшена аэродинамика, появились новые высокий рельефный капот и решетка радиатора, новые легкосплавные 20-дюймовые диски, а также более узкие фары и задние фонари.

Базовая комплектация Active теперь богаче. В нее помимо прочего войдут светодиодные фары и задние фонари, противотуманки, мультируль, цветной дисплей Maxi Dot, двухзонный климат-контроль и подогрев передних сидений. Также в минимальной комплектации будет мультимедийная система Swing c 8 динамиками и Bluetooth, система курсовой устойчивости, задние подголовники, передний центральный подлокотник и наружные электрозеркала с обогревом.

Стоимость Skoda Kodiaq в других комплектациях объявят позже.

Собирать обновленный кроссовер будут на заводе в Нижнем Новгороде по методу полного цикла (CKD).

Фото: Skoda

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Отзывы о Skoda Kodiaq (2)

Skoda 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Вместительный

Недостатки:

1,4 явно не для загородной езды даже на дачу. Хоть и на трассе приемистый.

Комментарий:

Выбор в пользу 2.0 , дизель слишком уж дорог (((

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