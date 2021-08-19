«Форсаж-10» снимут вместе с 11-м, и вновь оживут мертвецы

Премьера следующего фильма состоится в апреле 2023 года. Пока о новых частях франшизы известно мало, но мы поделимся всем, что знаем к сегодняшнему дню.

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«Форсаж 10» выйдет в мировой прокат 7 апреля 2023 года, по данным Entertainment Weekly. Съемки фильма начнутся в январе следующего года, а режиссером этой части станет Джастин Лин, который был за камерой в пяти фильмах серии, включая F9.

Подробностей сюжета еще нет, пока только формируют актерский состав. Предположительно, основные члены семьи вновь соберутся вместе: Вин Дизель, Мишель Родригес, Джордана Брюстер, Тайриз Гибсон, Крис Бриджес, Сунг Канг, Джейсон Стэтхэм, Джон Сина, Шарлиз Терон и другие. Однако точно не будет Дуэйна Джонсона из-за давнего конфликта с Вин Дизелем.

«Я желаю им удачи в Fast 10 и Fast 11, а также в остальных фильмах Fast & Furious, которые они снимут без меня», — сказал он.

Кроме того, персонаж Галь Гадот (Жизель) может вернуться, несмотря на то что, казалось бы, она умерла еще в «Форсаже-6». Хотя сценаристы франшизы легко позволяют себе оживлять любого человека, достаточно вспомнить Хана.

Кстати, на возвращение Жизели намекнул именно актер Сон Кан, играющий Хана.

«Я думаю, что есть только одно слово — Жизель. Все дороги ведут к Жизель», — сказал он в интервью изданию Entertainment Weekly.

Также ходят слухи, части 10 и 11 будут снимать подряд, как двухсерийный фильм. Эти два фильма расскажут одну расширенную историю, которая положит конец франшизе.

В фильмах «Форсаж» за все время участвовало более 100 автомобилей, и у Вин Дизеля было время присмотреться к каждому из них.

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Фото: UPI