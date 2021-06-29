«Форсаж» уже собрал $405 млн и готов стать мюзиклом

И Вин Дизель рад поучаствовать в музыкальном проекте!

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F9, напомним, в России фильм вышел в прокат раньше, чем во всем мире, в США начали показывать в кинотеатрах с прошлой пятницы. С тех пор кассовые сборы просто зашкаливают. На данный момент последняя часть франшизы только в США собрала 70 млн долларов, что составляет лишь часть его мировых кассовых сборов в размере 405 млн долларов. За 20 лет «в эфире» франшиза заработала суммарно более $6 млрд по всему миру.

До того, как фильм попал в кинотеатры, Вин Дизель появился на шоу Келли Кларксон. Во время интервью у Дизеля спросили, не планируют ли создание мюзикла «Форсаж». Он загорелся этой идеей, ответив, что «всю свою жизнь мечтает сыграть в мюзикле», и что готов поучаствовать в таком пректе.

Учитывая, что в прошлом году Дизель запел, в зрелом возрасте рискнув выйти за рамки актерства, этот проект вполне может быть осуществим.

В любом случае, мюзикл — дело не ближайшего времени, потому что в разработке находятся по крайней мере еще три фильма: продолжение спин-оффа «Хоббс и Шоу» (дуэтДуэйна Джонсона и Джейсона Стейтема), еще один фильм из основной серии и дополнительный продукт, в котором будет участвовать только женская половина «Форсажа». Ни один из них не анонсировали как мюзикл, однако мы не знаем, что запланировано для франшизы после выхода этих трех фильмов.Похоже, саму идею готовы эксплуатировать по полной.

Фото: Universal Pictures