«Форсаж-9» покажут в России раньше, чем в США

Девятая часть блокбастера выйдет в нашей стране в прокат 20 мая.

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В то время как мировая премьера «Форсажа-9» назначена на 25 июня, в России показ стартует с 20 мая, сообщили агентству РИА Новости в пресс-службе Universal Pictures.

Мировая премьера картины изначально была запланирована на 21 мая 2020 года, но из-за пандемии ее неоднократно переносили. Однако то, что в России фильм покажут на месяц раньше, чем в остальном мире, кажется невероятным.

Девятая часть обещает стать особенно захватывающей. По сюжету кибертеррористка Сайфер попытается отомстить Доминику за все свои провалы, а ее главным оружием на это раз станет брат главного героя — Джейкоб, о котором мы раньше ничего не слышали. Все это нарушит мирную жизнь Торетто, которую он только начал вместе со своей женой Летти и внебрачным сыном Брайаном.

Еще одна любопытная фишка фильма — его сценарий написал Дэниэл Кейси, известный по работе над фильмами «Убей или умри» и «Родня». До этого все тексты писали одни и те же сценаристы. Так что от нового автора можно ждать чего-то необычного и выходящего за рамки стереотипов.

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Фото: Кинопоиск