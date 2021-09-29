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Компания HARMAN представила в России обновление линейки автомобильных усилителей — JBL Club A600 и JBL Club A754. Новинки получили другой дизайн, компактные размеры, высочайшее качество звука и удобство настройки.

JBL Club A600 предназначен для дополнения штатной аудиосистемы автомобиля пассивным сабвуфером. Энергоэффективная схема класса D способна выдать до 600 Вт (RMS) мощности при небольшом потреблении тока, снижая тем самым нагрузку на бортовую сеть. Для управления басами и тонкой настройки баланса звука предусмотрены низкочастотные фильтры, регулировка уровня усиления и входного напряжения, а также переключатель фазы. Балансные входные каналы с разъемами RCA защищены от наводок, шумов и перегрузок и совместимы практически со всеми, в том числе штатными, головными устройствами.

Четырехканальный усилитель JBL Club A754 предназначен для подключения как широкополосных, так и низкочастотных излучателей. С его помощью можно транслировать усиленный сигнал на 4 динамика, по 75 Вт RMS на каждый, на два динамика в связке с сабвуфером или на два сабвуфера по 200 Вт RMS в канал. Удобное подключение через RCA-разъемы позволяет интегрировать усилитель как в штатную, так и в доработанную аудиосистему автомобиля. Для тонкой настройки баланса звука на фронтальных и тыловых каналах предусмотрены раздельные высоко- и низкочастотные кроссоверы. Схема усиления класса H на 400 Вт RMS гарантирует высокую мощность без искажений при минимальном энергопотреблении. Новинка оснащена дополнительными балансными Preamp выходами.

Компактные размеры JBL Club A754 и JBL Club A600 позволяют разместить усилители под креслом или в технологических нишах автомобиля.