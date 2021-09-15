Haval поднял цены на F7, F7x и Jolion

Эти модели подорожали на 20 тыс. рублей.

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Китайский Haval обновил прайс-листы для трех своих самых популярных моделей. Кроссоверы F7, F7x и Jolion стали дороже на 20 000 руб., то есть на 0,9 — 1,6% относительно прежних цен, выяснилось в ходе мониторинга рынка, проведенного порталом «Цена Авто». Теперь цены на F7 варьируются в диапазоне от 1 609 000 руб. до 2 109 000 рублей, на F7x — от 1 659 000 до 2 159 000 рублей и на Jolion — от 1 279 000 рублей до 1 769 000 рублей.

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В августе Haval F7 и F7x уже получили прибавку по 30 000 рублей, а Haval Jolion подорожал в июле, сразу на 70 000 рублей. По прежним ценам пока продают внедорожник Haval Н9.

Китайская марка является лидером по объему продаж среди китайских автопроизводителей в России, согласно данным АЕБ. С января по август было реализовано 21 540 автомобилей марки Haval, что на 111% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В августе продажи составили 2373 штуки — плюс 37% к аналогичному месяцу прошлого года.