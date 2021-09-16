Экстерьер субкомпактного кроссовера Casper корейская компания показала совсем недавно, теперь появились и другие подробности об автомобиле.

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Hyundai представит основные характеристики, дизайн интерьера и цену нового субкомпактного кроссовера Casper 29 сентября, а онлайн-бронирование новинки уже началось на веб-сайте Casper Online. Пока автомобиль доступен лишь на внутреннем рынке Южной Кореи, но позже поступит и на рынки развивающихся стран, включая Индию.

Внешний вид Casper отражает молодость и динамичность внедорожника начального уровня, в основе которого — достоинство без излишеств и хорошее качество. Интерьер автомобиля продолжает ту же линию, но при этом создает мягкую и комфортную атмосферу за счет активного использования плавных изгибов по всему пространству.

Внутреннее убранство стильное и лаконичное, все интуитивно просто, есть множество удобных отсеков для хранения, зарядный модуль USB и открытый лоток для хранения мелочевки перед пассажирским сиденьем.

Внимание в салоне приковывают яркие оранжевые вставки в отделке и прострочке сидений, призванные усилить ощущение динамичности автомобиля.

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Всего на выбор покупателей представят шесть различных видов экстерьера.

Сиденья водителя и переднего пассажира полностью складываются, а кресла второго ряда можно перемещать вперед и назад на 160 мм и наклонять до 39 градусов. Кроме того, каждое сиденье можно полностью сложить по отдельности, значительно расширив тем самым грузовое пространство.

Casper оснащен усовершенствованной системой помощи водителю (ADAS) и 7 подушками безопасности, в том числе центральными и боковыми подушками безопасности для передних сидений в стандартной комплектации.

Автомобиль оснащен системами предотвращения столкновений, удержания в полосе движения, предупреждения об усталости водителя. Уже в базовой комплектации будет доступен интеллектуальный круиз-контроль.

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Фото: Hyundai









